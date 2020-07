Cronaca 723

Violento nubifragio su Palermo: paura e allagamenti in mezza città. Auto sommerse

La stazione meteo dell'Osservatorio Astronomico ha registrato fino ad ora 79,4 mm, nuovo record per il mese di luglio a Palermo dal 1797 ad oggi.

Redazione

15 Luglio 2020 19:07

Violentissimo temporale a Palermo e città in tilt. Intorno alle 16 - come riporta Luigi Ansaloni su gds.it - le prime gocce di pioggia, poi l'intensità è aumentata sempre di più tanto che molte zone della città, come sempre succede, si sono allagate. La stazione meteo dell'Osservatorio Astronomico ha registrato fino ad ora 79,4 mm, nuovo record per il mese di luglio a Palermo dal 1797 ad oggi.Disagi in viale Regione Siciliana per larghi tratti pieni di pioggia e quasi impossibile percorrerli con le automobili. Allagamenti anche in via Messina Marine, con il Buccheri La Ferla allagato, e via Ugo La Malfa, le zone degli ospedali Civico e Policlinico, ma segnalazioni ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine stanno arrivando in continuazione, anche da Mondello ad esempio, dove molti bagnanti sono fuggiti dalla spiaggia per la pioggia. Più di duecento chiamate in un'ora arrivate ai vigili del fuoco. In molte parti della città manca anche la luce elettrica.

In via Imera, zona sempre particolarmente delicata quando piove, una ragazza è stata in difficoltà a causa dell'acqua che sale è salita sul tettuccio della sua automobile. E' stata salvata dai sommozzatori. In altre parti della città gente che fugge dalle case letteralmente coi bimbi in braccio. Il Foro Italico, dalla Cala fino a via Lincoln, completamente allagato.

Strade allagate anche nella zona di Borgo Nuovo, in via Leonardo da Vinci e in via Galileo Galilei. Difficoltà anche sulle autostrade Palermo-Catania e Palermo-Mazara del Vallo, nei tratti vicini al capoluogo siciliano. Disagi anche in provincia, nelle zone di Villabate e Bagheria.



Violentissimo temporale a Palermo e città in tilt. Intorno alle 16 - come riporta Luigi Ansaloni su gds.it - le prime gocce di pioggia, poi l'intensità è aumentata sempre di più tanto che molte zone della città, come sempre succede, si sono allagate. La stazione meteo dell'Osservatorio Astronomico ha registrato fino ad ora 79,4 mm, nuovo record per il mese di luglio a Palermo dal 1797 ad oggi.Disagi in viale Regione Siciliana per larghi tratti pieni di pioggia e quasi impossibile percorrerli con le automobili. Allagamenti anche in via Messina Marine, con il Buccheri La Ferla allagato, e via Ugo La Malfa, le zone degli ospedali Civico e Policlinico, ma segnalazioni ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine stanno arrivando in continuazione, anche da Mondello ad esempio, dove molti bagnanti sono fuggiti dalla spiaggia per la pioggia. Più di duecento chiamate in un'ora arrivate ai vigili del fuoco. In molte parti della città manca anche la luce elettrica.

In via Imera, zona sempre particolarmente delicata quando piove, una ragazza è stata in difficoltà a causa dell'acqua che sale è salita sul tettuccio della sua automobile. E' stata salvata dai sommozzatori. In altre parti della città gente che fugge dalle case letteralmente coi bimbi in braccio. Il Foro Italico, dalla Cala fino a via Lincoln, completamente allagato.

Strade allagate anche nella zona di Borgo Nuovo, in via Leonardo da Vinci e in via Galileo Galilei. Difficoltà anche sulle autostrade Palermo-Catania e Palermo-Mazara del Vallo, nei tratti vicini al capoluogo siciliano. Disagi anche in provincia, nelle zone di Villabate e Bagheria.



Bomba d'acqua su Palermo: coppia muore annegata in viale Regione, due bimbi ricoverati per ipotermia in ospedale

News Successiva Catania, bimba si frattura la mano: l'intera famiglia scopre di essere positiva al Covid

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare