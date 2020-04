Cronaca 550

Violano la quarantena per un barbecue in famiglia: multate otto persone provenienti da diversi comuni

Gli otto indisciplinati, oltre a violare le regole di distanziamento sociale, appartenevano a vari nuclei familiari

Redazione

09 Aprile 2020 19:53

Si erano recati tutti insieme in una villetta di Custonaci per un barbecue in famiglia, in barba ai divieti e alle restrizioni vigenti imposte per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Otto persone, peraltro di nuclei familiari diversi, sono state multate dai carabinieri.Gli otto indisciplinati, oltre a violare le regole di distanziamento sociale, provenivano da comuni diversi, pur essendo vietati gli spostamenti da un territorio a un altro (se non per motivi urgenti, di salute o di lavoro).



