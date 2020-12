Cronaca 128

Viminale: a Capodanno controlli su feste private e numero di passeggeri in auto

In caso di violazione si applica una multa che può andare dai 400 ai 1.000 euro, e che può essere aumentata di un terzo se la violazione avviene "mediante l'utilizzo di un veicolo"

29 Dicembre 2020 20:50

Il Viminale ha disposto controlli mirati delle forze dell’ordine per la serata di Capodanno. Particolare attenzione sarà data agli spostamenti - secondo le disposizioni del Dpcm quelli non necessari sono vietati - e alla presenza di più di due persone a bordo nelle auto.Sempre a quanto si apprende, i controlli si concentreranno per verificare eventuali segnalazioni di riunioni in luoghi privati non autorizzati, attività di locali apparentemente chiusi ma aperti a feste private, in ville o in Bed & Breakfast affittati per l'occasione, nonché l’esplosione di fuochi d’artificio.

In caso di violazione si applica una multa che può andare dai 400 ai 1.000 euro, e che può essere aumentata di un terzo se la violazione avviene "mediante l'utilizzo di un veicolo". In occasione del Capodanno, inoltre, il coprifuoco sarà valido dalle 22 del 31 dicembre alle 7 dell'1 gennaio.

Domani sarà l'ultimo giorno in zona arancione prima del ritorno alla zona rossa fino al 3 gennaio. Torneranno dunque le restrizioni più dure: spostamenti vietati - eccezion fatta per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione e per motivi di lavoro, salute o necessità -; chiusi i negozi di abbigliamento, le gioiellerie, i centri estetici, i centri commerciali (ad esclusione degli esercizi consentiti); chiusi per tutto il giorno bar e ristoranti.



