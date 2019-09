Politica 354

"Villette e giardini di San Cataldo fra degrado e sporcizia", il M5S chiede ai commissari di intervenire

Il Movimento 5 Stelle rileva che vi sono molte zone della città che versano in uno stato di totale abbandono

15 Settembre 2019 21:03

Il Meetup "San Cataldo 5 Stelle" ha protocollato un' istanza indirizzata ai Commissari Straordinari e al responsabile del 4° settore "Ambiente e protezione civile", per conoscere quali sono gli interventi che intendono attivare nel futuro per la manutenzione e la pulitura del verde pubblico, con particolare riferimento alla Villa Comunale.

Il referente dell'iniziativa Adriano Bella e Marco Iacona referente del gruppo di lavoro Ambiente e Territorio riferiscono: Lattività di manutenzione e di pulitura del verde pubblico in generale e dei giardini pubblici in particolare, rappresenta una delle azioni primarie che ogni amministrazione è tenuta a porre in essere al fine di garantire le condizioni di salubrità nellambito urbano e le connesse finalità di carattere sociale cui ogni giardino pubblico è istituzionalmente destinato. Ad oggi, molte aree verdi della città appaiono in totale stato di abbandono, non adeguatamente attenzionate sotto il profilo manutentivo e, in diversi luoghi si denotano la presenza di depositi di sfalci di potatura non rimossi e abbandonati da mesi sul pubblico suolo. Tale situazione - proseguono - è stata specificatamente rilevata sia nella Villa Comunale, che in molte altre villette/giardini del territorio di San Cataldo."

Pertanto, il gruppo locale del M5S invita la Commissione e tutti gli uffici preposti ad attivarsi urgentemente per predisporre la pulizia e la manutenzione delle aree verdi e della Villa Comunale, al fine di garantire la salute pubblica e rendere accoglienti questi spazi all'apert

