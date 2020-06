Cronaca 349

Villalba, spese folli con la carta di credito di un sessantenne: denunciate tre persone

Tre napoletani sono stati denunciati per essersi impossessati dei codici della carta di credito di un cittadini

Redazione

13 Giugno 2020 11:22

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Villalba (CL), al termine di un’attività d’indagine avviata nel settembre dell’anno scorso, hanno denunciato alla competente AG di Caltanissetta tre persone residenti a Napoli, rispettivamente di 36, 34 e 23 anni, per utilizzo fraudolento dei codici della carta di credito di un cittadino Villalbese. In particolare nel settembre 2019 l’uomo, sessantunenne residente a Villalba, sporgeva denuncia-querela presso quel Comando Stazione dopo l’amara scoperta che con la sua carta di credito erano stati effettuati acquisti on line per una somma pari ad euro 620,00, consistenti nella prenotazione di un soggiorno presso un B&B, oltre ad alcune ricariche di carte prepagate e telefoniche. È stato così che, dietro segnalazione della vittima, i militari di Villalba avviavano prontamente le indagini, che hanno portato all’identificazione e al deferimento all’Autorità Giudiziaria dei tre soggetti napoletani, con precedenti nell’ambito delle frodi telematiche.

