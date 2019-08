Eventi 166

Villalba, gli amanti della mitica Vespa si danno appuntamento in piazza per un raduno

Il programma prevede la benedizione dei caschi e delle vespe e un giro turistico per le vie del paese

Redazione

16 Agosto 2019 15:55

Il Vespa Club Villalba , dopo il successo dei raduni dei due anni precedenti, organizza anche per quest’anno un evento vespistico per chiunque, a bordo del mito a due ruote, vorrà passare una giornata all’insegna del divertimento, amicizia, e dell’allegria! Per la giornata del 25 Agosto a Villalba si terrà il “2° Raduno Vespistico Città di Villalba” per tutti gli amanti della Vespa e per tutti coloro che vorranno passare una giornata diversa, all’insegna del puro divertimento.Tutti soci, appassionati e simpatizzanti, in quella data si ritroveranno in piazza Vittorio Emanuele di Villalba già a partire dalle ore 08:00 per effettuare l'iscrizione all'evento, che comprenderà, a seconda delle scelte degli amici in Vespa, la partecipazione al solo raduno con consegna di gadget, colazione ed aperitivo, o anche al pranzo che sarà effettuato presso il ristorante Saint Vincent nella vicina Vallelunga. Alle 10:30 sarà effettuata la benedizione dei partecipanti, caschi e delle vespe a cura dell'arciprete di Villalba, Sac. Don Achille Lomanto. Subito dopo tutti gli amici vespisti effettueranno un giro turistico per le vie di Villalba e successivamente alle ore 12:00 si recheranno presso il centro diurno di Villalba dove si terrà un mega aperitivo con degustazione di prodotti tipici ed in particolare della famosa lenticchia di Villalba, donate per l’occasione dal Consorzio Volontario di Tutela e valorizzazione della lenticchia di Villalba e Associazione Pro.Le.Vi, sapientemente preparate dal grande e sempre disponibile Totò Mazzarisi. Per i più piccoli, gratuitamente nella Piazza Vittorio Emanuele, durante la mattinata sarà allestita una giostra gonfiabile con la distribuzione di pop corn e zucchero filato a cura dell’Associazione “Un Mondo a Colori” della vicina Valledolmo (PA). Al termine gli amici in vespa saluteranno la cittadina di Villalba recandosi per il pranzo al ristorante Saint Vincent. Durante il pranzo allietato da musica con balli e karaoke a cura del mitico duo “Salvo e Grace”, saranno effettuate le premiazioni di varie categorie dei partecipanti, scambio di banner trai vespa club intervenuti e consegna di vari premi.

Anche quest’anno saranno presenti numerosi Vespa Club siciliani ed in particolare i componenti del Vespa Club di Caltanissetta, Termini Imerese, Caccamo, Pirandello di Porto Empedocle, Lercara Friddi, Cammarata, San Giovanni Gemini, Casteltermini, Racalmuto, Mazzarino, Modica, Noto, Canicattì e Gela, ed i gruppi individuali di appassionati di Mussomeli, Acquaviva Platani, Marianopoli e Vallelunga per la partecipazione di un numero stimato di almeno 150 vespe.

Il Vespa Club Villalba ringrazia anticipatamente tutti coloro i quali, a vario titolo, parteciperanno all'evento, coloro i quali hanno reso possibile l'organizzazione e la realizzazione del 2° Raduno Vespistico Città di Villalba, partecipando con un contributo, prestando la propria opera e disponibilità o solo con la semplice vicinanza mostrata. Grazie



