Cronaca 1952

Vigili del fuoco di Caltanissetta impegnati a Feudo San Martino e Lido degli Angeli per due vasti incendi

Il primo rogo si è sviluppato intorno alle 18.50 in prossimità della tenuta "Feudo San Martino"

Rita Cinardi

28 Luglio 2019 20:32

I vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta sono impegnati nello spegnimento di due vasti incendi. Il primo rogo si è sviluppato intorno alle 18.50 in prossimità della tenuta "Feudo San Martino". Il secondo tiene impegnati i vigili del fuoco dalle 19.40 di questa sera a Butera, in prossimità di Lido degli Angeli, in territorio di Caltanissetta. In entrambi i casi sono impegnate solo squadre a terra. La situazione per il momento è sotto controllo.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta sono impegnati nello spegnimento di due vasti incendi. Il primo rogo si è sviluppato intorno alle 18.50 in prossimità della tenuta "Feudo San Martino". Il secondo tiene impegnati i vigili del fuoco dalle 19.40 di questa sera a Butera, in prossimità di Lido degli Angeli, in territorio di Caltanissetta. In entrambi i casi sono impegnate solo squadre a terra. La situazione per il momento è sotto controllo.

News Successiva Carabiniere ucciso, sarà trasferito il collega che ha messo la benda al giovane americano

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews