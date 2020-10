Attualita 382

Vigile urbano di Gela deceduto per Covid, Mancuso (Fi): "Uomo ligio alle Istituzioni, invito i ragazzi ad essere ancora più prudenti"

Il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso esprime il suo cordoglio alla famiglia Tuzzetti

Redazione

11 Ottobre 2020 18:18

"La prematura scomparsa dell'agente Orazio Tuzzetti del corpo della Polizia Municipale di Gela, rende ancora più evidente quanto pericoloso sia il nemico contro il quale stiamo combattendo. Un uomo ligio al dovere e dedito alle Istituzioni. Alla moglie e i due figli va il mio personale cordoglio. Il Covid purtroppo è un mostro invisibile con il quale dobbiamo ancora convivere, ma che possiamo sconfiggere. Per tale motivo invito i nostri giovani ad essere ancora più prudenti, affinché la morte di Orazio e tutti i nostri concittadini morti a causa del Covid non siano state vane. A loro va il mio monito, consapevolezza che sapranno capire quanto sia importante proteggere se stessi e le categorie più a rischio, specie i più anziani. La nostra parola d'ordine deve essere la prudenza in attesa del tanto sperato vaccino". Lo afferma il deputato di Forza Italia all'Ars, on. Michele Mancuso.

"La prematura scomparsa dell'agente Orazio Tuzzetti del corpo della Polizia Municipale di Gela, rende ancora più evidente quanto pericoloso sia il nemico contro il quale stiamo combattendo. Un uomo ligio al dovere e dedito alle Istituzioni. Alla moglie e i due figli va il mio personale cordoglio. Il Covid purtroppo è un mostro invisibile con il quale dobbiamo ancora convivere, ma che possiamo sconfiggere. Per tale motivo invito i nostri giovani ad essere ancora più prudenti, affinché la morte di Orazio e tutti i nostri concittadini morti a causa del Covid non siano state vane. A loro va il mio monito, consapevolezza che sapranno capire quanto sia importante proteggere se stessi e le categorie più a rischio, specie i più anziani. La nostra parola d'ordine deve essere la prudenza in attesa del tanto sperato vaccino". Lo afferma il deputato di Forza Italia all'Ars, on. Michele Mancuso.

News Successiva La raccolta differenziata a Gela tocca il 59%: l'obiettivo è quello di superare il 65 per cento

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare