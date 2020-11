Cronaca 729

Vienna, spari in centro: 7 morti. Un uomo è in fuga. "E' attentato"

Sarebbero stati presi anche degli ostaggi. Lo riferiscono alcuni media locali tra cui il sito del quotidiano Kronen Zeitung

Redazione

02 Novembre 2020 22:26

Spari e ore di terrore a Vienna dove è avvenuta una sparatoria nel centro, vicino alla sinagoga nella Seitenstettengasse. Secondo l'edizione online del quotidiano viennese Kurier, il bilancio dell'attacco sarebbe di sette morti, tra cui anche un poliziotto. Vi sarebbe anche stata un'esplosione. Varie sparatorie sarebbero avvenute in diverse zone nei pressi della sinagoga. Sarebbero stati presi anche degli ostaggi. Lo riferiscono alcuni media locali tra cui il sito del quotidiano Kronen Zeitung . Secondo l'agenzia Apa queste voci al momento non hanno però trovato conferma.

Un poliziotto era dato da altre fonti in gravi condizioni: il colpo sarebbe stato esploso da uno degli attentatori con un'arma da fuoco "a canna lunga", come informa il ministero degli interni. Una persona è stata arrestata. Un attentatore è stato ucciso e un altro probabilmente è in fuga, ha comunicato il ministero degli interni all'agenzia di stampa austriaca Apa.

La polizia viennese al momento non esclude un attentato terroristico. Secondo il ministro degli interni austriaco Karl Nehammer si è trattato "apparentemente di un attentato" compiuto da più persone.

L'operazione delle forze speciali è ancora in corso e Nehammer ha invitato i viennesi a non lasciare le loro case. Anche la polizia ha chiesto di restare in casa.

Gli agenti hanno recintato la zona. Elicotteri stanno sorvolando la zona intorno alla sinagoga.

Il ministero, per il momento, non conferma che si sia trattato di un attentato alla sinagoga. La sinagoga e gli uffici annessi erano chiusi quando sono stati esplosi gli spari. Il direttore del settimanale Falter Florian Klenk, che si trovava nella redazione, ha udito gli spari e, affacciandosi dalla finestra ha visto un uomo in fuga verso lo Schwedenplatz. Su Twitter in un primo momento ha parlato di un attentato alla sinagoga, citando fonti non meglio precisate del ministero degli interni, per poi ipotizzare in un secondo tweet invece un attacco a un vicino bar. (ANSA)



