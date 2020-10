Eventi 142

"Vieni via con me", in uscita su tutti i digital store il nuovo brano della cantautrice nissena Cristina Gangi

Il videoclip dal 9 novembre girerà sui grandi schermi delle metropolitane, in 15 aeroporti d’Italia e bus di linea delle grandi città italiane

Redazione

28 Ottobre 2020 11:12

La Cantautrice nissena Cristina Gangi dopo il successo della sua hit estiva Sogno D’estate,il cui videoclip girerà nei prossimi giorni sui grandi schermi delle metropolitane, in 15 aeroporti d’Italia e bus di linea delle grandi città italiane come Roma e Milano e che ha collezionato migliaia di visualizzazioni su Youtube, debutterà con il suo nuovo singolo “VIENI VIA CON ME”, brano scritto a quattro mani insieme a Corrado Sillitti, autore delle musiche, in uscita il 9 novembre su tutti i Digital Store in tutto il mondo.Un brano frizzante dal ritmo latino, nato da un nuovo progetto insieme al musicista cantautore e intrattenitore nisseno Corrado Sillitti, attualmente impegnato come docente di storia della musica presso il liceo classico Ruggero Settimo di Caltanissetta.

Il progetto di “Vieni via con me”e’ nato dietro le quinte dell’ultima edizione del Festival citta’ di Caltanissetta nella quale Cristina Gangi ha allietato la platea nei panni di ospite musicale, dopo aver calcato quel palco come partecipante per diversi anni,e in cui ha ricevuto attestati di stima da parte del Maestro Beppe Vessicchio, presidente di giuria, e di Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni.

Un Reggaeton Italiano allegro e trascinante fa da sfondo a un testo semplice ma incisivo, uno di quei brani “che ti resta in testa” per usare le parole dei due autori del brano, di cui e’ gia’ in pre produzione il Videoclip.

Il nuovo singolo e’distribuito dalle etichette discografiche

Boot Recordings Luna Rock Records e Edizioni Lungo Viaggio, editori Enrico Ranalli e Nicolo Pentimone.







News Successiva Torna l'ora solare, lancette dell'orologio indietro di un'ora la notte tra sabato e domenica prossimi

