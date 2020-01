Cronaca 340

Video choc. In Cina maiale lanciato con il bungee jumping per inaugurare parco: il povero animale urla tutto il tempo

Un portavoce del parco ha giustificato l’azione dicendo che il maiale era comunque destinato al macello e dunque non c’era nulla di male nel farlo soffrire un po’ prima di essere ucciso, per intrattenere il pubblico

Redazione

20 Gennaio 2020 17:15

I gestori di un nuovo parco a tema hanno costretto un maiale a fare bungee jumping per promuovere l’inaugurazione della struttura.La disgustosa operazione di marketing è stata organizzata a Chongqing, cittadina a situata in Cina, ed è stata ripresa in un video divenuto virale.

L’acrobazia è stata messa in scena anche per festeggiare la fine dell’anno del maiale e l’inizio dell’anno del topo.

Il povero maiale inconsapevole è stato imbragato, legato e lanciato nel vuoto da 70 metri di altezza: terrorizzato, l’animale ha urlato per tutto il tempo, mentre il pubblico rideva divertito per l’atroce performance.

In Cina non esistono leggi a tutela dei diritti degli animali, ma negli ultimi anni è cresciuta la sensibilità verso questo tipo di abusi.

L’insensato gesto ha sollevato numerose polemiche tra la popolazione, che ha accusato i proprietari della struttura di crudeltà verso gli animali.

Un portavoce del parco ha giustificato l’azione dicendo che il maiale era comunque destinato al macello e dunque non c’era nulla di male nel farlo soffrire un po’ prima di essere ucciso, per intrattenere il pubblico.

Il parco ha risposto agli attacchi sociale con un comunicato: "Accettiamo sinceramente le critiche e i consigli ricevuti e ci scusiamo con il pubblico. Miglioreremo il nostro marketing per fornire ai turisti servizi più adeguati".





