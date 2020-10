Attualita 190

Viale Mediterraneo a Gela è pronto a cambiare volto: posa della prima pietra per i lavori di riqualificazione

Gli interventi di manutenzione sono stati finanziati con le somme del Patto per il Sud per un importo pari ad 1.152.267,11 euro

Redazione

05 Ottobre 2020 13:10

Dopo la consegna dei lavori di riqualificazione di via Niscemi e l'avvio del relativo cantiere, questa mattina il Sindaco Lucio Greco e l'assessore ai Lavori Pubblici Ivan Liardi hanno preso parte alla cerimonia di posa della prima pietra degli interventi che cambieranno il volto di Viale Mediterraneo e della parte retrostante del Comune. Anche questi interventi di manutenzione straordinaria sono stati finanziati con le somme del Patto per il Sud (finaziamento DDG n. 1927/2S del 06/09/2017) per un importo pari ad € 1.152.267,11. Oggi è stato circoscritto il cantiere, l'ultimazione dei lavori è prevista per il 05/08/2021, RUP è l'arch. Mario Cernigliaro.“Il nostro obiettivo – ha commentato il Sindaco Greco - è ridare, progressivamente, prestigio ai nostri quartieri e alle nostre strade donando loro una nuova veste. Seguiremo attentamente l'andamento di quest'opera, per far in modo che tutte le scadenze vengano rispettate, e mi scuso anticipatamente con i cittadini per eventuali disagi dovuti ai lavori. Il nostro impegno non è mai mancato e non mancherà, faremo di tutto per restituire bellezza e decoro alla città anche in funzione di quel rilancio turistico sul quale più volte abbiamo detto di voler puntare”.

“Viale Mediterraneo si accinge ad essere trasformato in un belvedere degno di tale nome, grazie al Patto per il Sud che ci ha permesso di far partire già il cantiere di via Niscemi e che a breve cambierà anche l'aspetto di via Navarra Bresmes. Trovo molto interessanti i progetti che sono stati predisposti per dar seguito a questa massiccia opera di riqualificazione – ha dichiarato l'assessore Liardi – e per quanto riguarda Viale Mediterraneo non escludiamo di rendere questo tratto area pedonale. E' ancora solo un'opzione, ma se ci renderemo conto di poter studiare una viabilità alternativa senza ripercussioni sul traffico, renderemo questo angolo un altro bel salotto in cui passeggiare e godersi la bellezza del nostro mare”.



