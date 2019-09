Cronaca 621

Viadotto Imera, la ricostruzione slitta di altri 7 mesi

Un'odissea che dura da più di quattro anni, cioè da quando nell'aprile 2015 avvenne il crollo

Redazione

25 Settembre 2019 09:45

Caos trasporti in Sicilia. Slitta ad aprile la consegna del viadotto Imera, sull'autostrada A19 Palermo-Catania, perché la ditta che deve fornire le travi è in crisi finanziaria. La notizia è riportata in un articolo di Luigi Ansaloni sul Giornale di Sicilia di oggi. Un'odissea che dura da più di quattro anni, cioè da quando nell'aprile 2015 avvenne il crollo. Per il viadotto nuovo, dunque, niente da fare neanche nel 2019: l'infrastruttura non sarà pronta prima del 2020. Il nuovo cronoprogramma fornito dall'Anas, azienda appaltante dell'opera, e che oggi finirà sul tavolo dell'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, indica una nuova data, in ritardo di sette mesi con quanto annunciato fino allo scorso anno.



La notizia completa sul Giornale di Sicilia.



