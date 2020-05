Attualita 211

Viadotto Imera, la consegna dei lavori slitta di un altro mese e mezzo. Falcone: "Si rescinda il contratto con l'impresa"

Un cantiere diventato un’agonia lunga cinque anni, denuncia la Regione siciliana che punta il dito contro «i continui ritardi» nella costruzione di meno di 300 metri di autostrada

Redazione

14 Maggio 2020 16:05

I lavori sul viadotto Imera dell’autostrada A19 Palermo-Catania subiranno l’ennesimo rinvio di un altro mese e mezzo rispetto all’ultima data indicata dall’Anas per la consegna dell’opera, cioè luglio.Un cantiere diventato un’agonia lunga cinque anni, denuncia la Regione siciliana che punta il dito contro «i continui ritardi» nella costruzione di meno di 300 metri di autostrada. Così, ormai, date e promesse, affermano da Palazzo d’Orleans, lasciano il tempo che trovano.

«Chiediamo al ministero delle Infrastrutture di intervenire una volta per tutte: si rescinda il contratto con l’impresa appaltatrice e si sollevi l’Anas dalla responsabilità dell’opera», tuona l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, dopo la notizia del nuovo slittamento della data di apertura al traffico.

Ai ritardi dovuti all’emergenza coronavirus, si sommano «ulteriori rallentamenti che trovano giustificazione solo nell’incapacità di Anas a far rispettare tempi e scadenze». Il ministero delle Infrastrutture, adesso, secondo l’assessore Falcone, è chiamato «a sanare la ferita di un’Italia a due velocità sul piano infrastrutturale. L’impresa e l’Anas lascino il viadotto Himera e il ministro Paola De Micheli affidi alla Regione il commissariamento dell’opera con poteri sul modello attuato a Genova per il ponte Morandi».



