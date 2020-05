Politica 346

Viadotto Imera e statale 640 Caltanissetta-Agrigento, Cancelleri domani sarà nei due cantieri

Il vice ministro alle Infrastrutture torna ad effettuare dei sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori

Redazione

17 Maggio 2020 10:08

Il vice ministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, in giro per la Sicilia per effttuare dei sopralluoghi. Domani, lunedì 18 maggio, si recherà alle 10, nel cantiere del viadotto “Himera”, lungo l'autostrada A19 “Palermo-Catania”, assieme ai tecnici Anas, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Successivamente, alle 11.30 raggiungerà,, per la verifica stato dei lavori, sulla SS640 Caltanissetta Agrigento.



