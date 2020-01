Attualita 400

Viadotto Imera, Anas: i lavori proseguono. L'ultimazione dell'opera è prevista entro fine aprile

Anas smentisce le notizie circolate negli ultimi giorni e torna a confermare che i lavori proseguono regolarmente

Redazione

17 Gennaio 2020 16:57

In relazione ad alcune notizie in merito al cantiere del viadotto Imera sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, Anas conferma che i lavori procedono come da cronoprogramma, con ultimazione prevista entro fine aprile.Il varo dell’impalcato sarà eseguito come previsto.

Per dovere di informazione, occorre puntualizzare che le richieste di maggiori oneri avanzate dall'impresa, inevitabili nella gestione di un appalto complesso come quello in questione, saranno trattate secondo le modalità previste dalla norma, ma non mettono a rischio la conclusione dei lavori.



