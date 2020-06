Politica 263

Viadotto Himera, autostrada A19. Cancelleri: importante passo in avanti, presto il via al varo in quota

"Oggi - ha detto il viceministro - abbiamo deviato definitivamente il traffico in autostrada che fino al 31 luglio sarà percorribile in doppio senso"

Redazione

10 Giugno 2020 18:44

Anas rende noto che fino al 31 luglio il traffico della A19, in prossimità del viadotto Himera, sarà deviato sulla carreggiata in direzione Palermo in regime di doppio senso di circolazione, e non sarà più utilizzabile la bretella che fungeva da by-pass.

“Oggi abbiamo deviato definitivamente il traffico in autostrada che fino al 31 luglio sarà percorribile in doppio senso. Questa azione è necessaria per avviare i lavori preparatori al varo dell'impalcato del nuovo viadotto Himera, che inizierà a breve” commenta il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri. “Sono molto soddisfatto del lavoro svolto, abbiamo dato un'accelerazione importante a un cantiere che, onestamente, avevo trovato dormiente. Senza nessuna polemica e con molto impegno lo abbiamo rimesso in corsa e di questo devo ringraziare sia Anas che le imprese che oggi stanno lavorando senza sosta sul cantiere, già da qualche settimana infatti il cantiere è operativo anche nei giorni festivi, domeniche comprese”.

“Questa è la dimostrazione – conclude Cancelleri – che lavorare con impegno senza cedere alle sterili polemiche porta buoni frutti per la Sicilia. Spero che la Regione avvii al più presto i lavori di messa in sicurezza del versante in frana, che ha causato cinque anni fa il crollo del ponte, perché mentre noi il ponte lo stiamo riaprendo loro non hanno mosso neanche un metro di terra. Gravissimo.”



