Cronaca 1210

Viabilità. Pasqua e Pasquetta in sicurezza, a Caltanissetta sarà potenziata la vigilanza a cura della Polizia Stradale

A/19, SS 640 Caltanissetta/Agrigento, SS 626 Caltanissetta/Gela, SS 115 Licata/Vittoria e SS 117Bis Gela/Niscemi, le arterie stradali dove saranno svolti i servizi della specialità

Redazione

08 Aprile 2020 12:07

In occasione dell’approssimarsi delle festività pasquali la sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, nell’ambito delle direttive Compartimentali e dei servizi disposti dal Questore di Caltanissetta, concernenti i divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, intensificherà i controlli al fine di garantire le disposizioni per scoraggiare eventuali spostamenti in località di villeggiatura o seconde case soprattutto nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. In proposito sono stati potenziati al massimo i servizi di vigilanza e controllo del territorio a cura della sezione e delle unità operative distaccate: sull’autostrada A/19 (nel tratto di competenza compreso tra Buonfornello e Caltanissetta), sulla strada statale 640 Caltanissetta/Agrigento, sulla strada statale 626 Caltanissetta/Gela, sulla strada statale 115 (nel tratto di competenza Licata/Vittoria), sulla strada statale 117Bis (tratto: Gela/Niscemi), e sulle arterie provinciali di maggiore percorrenza. Nel raccomandare una puntuale e scrupolosa osservanza delle norme, si ricorda ai pedoni e agli automobilisti, che sono previste pesanti sanzioni per i trasgressori.

