Viabilità, nuovo lotto dell'itinerario Nord-Sud: Cancelleri incontra a Nicosia i sindaci del territorio

Si tratta della strada Santo Stefano di Camastra - Gela ed in particolare del tratto Nicosia-Raccordo A19 Catania-Palermo

Redazione

13 Dicembre 2020 16:02

Domani, lunedì 14 dicembre 2020, alle ore 17:00, all’auditorium del Liceo Classico “F.lli Testa” di Nicosia (EN), il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, incontra i Sindaci dei territori interessati all’itinerario “Nord-Sud” (Santo Stefano di Camastra-Gela), il Prefetto di Enna e i vertici di Anas, per quanto riguarda i lotti C del tratto che da Nicosia arriva fino al raccordo con la A19 Catania-Palermo.L’incontro di domani, per come ha assicurato il vice ministro Cancelleri in occasione dello scorso incontro di novembre, servirà a condividere e valutare assieme ai Sindaci un’ulteriore proposta progettuale elaborata da Anas.



