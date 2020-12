Attualita 92

Viabilità, pubblicato il bando per la costruzione del nuovo viadotto di Milena: costerà 3 milioni e 600 mila euro

La nuova opera, che presenterà tre campate per 170 metri complessivi, sostituirà quella esistente, attualmente soggetta a limitazioni della viabilità

Redazione

28 Dicembre 2020 17:08

Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi è stato pubblicato il bando di gara finalizzato ai lavori di costruzione del nuovo viadotto Milena, al km 39,800 della strada statale 189 "Della Valle del Platani". La nuova opera, che presenterà tre campate per 170 metri complessivi, sostituirà quella esistente, attualmente soggetta a limitazioni della viabilità.

Le analisi tecniche ed economiche sulla gestione degli aspetti strutturali dell’opera hanno portato ad individuare la migliore soluzione possibile tra il ripristino della struttura esistente e la sua ricostruzione.

Il degrado delle strutture del viadotto ha fatto propendere, tenendo conto del rapporto costi / durabilità dell’opera, per la seconda ipotesi.

Il nuovo viadotto sarà costruito in affiancamento a quello esistente, che continuerà ad essere percorribile pur soggetto alle attuali limitazioni e che sarà demolito soltanto in seguito al completamento della nuova opera, in modo da non interrompere la viabilità in esercizio lungo l'importante arteria stradale durante l'esecuzione dei lavori. L'appalto prevede un importo complessivo pari a oltre 3 milioni e 600 mila euro, di cui 260 mila euro per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso.

Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul portale acquisti di Anas (https://acquisti.stradeanas.it) entro le ore 12:00 del 27 gennaio 2021. I documenti di gara sono disponibili sul portale acquisti, nella sezione "Bandi e Avvisi". Anas ha aderito al Protocollo d’Intesa tra le Prefetture della Regione Sicilia del 14 Novembre 2016, per garantire il rispetto della legalità nei cantieri.





