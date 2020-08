Politica 321

Viabilità, M5S: Musumeci diserta apertura A19 ma presenzia all'inaugurazione di uno svincolo già esistente

Il presidente della Regione parteciperà all'inaugurazione dello svincolo di Rosolini ma era assente all'apertura del viadotto Himera

07 Agosto 2020

"Solo pochi giorni fa il presidente della Regione Musumeci disertava l’apertura del viadotto Imera della A19 mostrandosi offeso con il governo nazionale per aver aperto entro il 31 luglio, oggi invece presenzierà all'apertura di uno svincolo, quello di Rosolini sulla Siracusa-Gela che nei fatti è aperto e in uso da ben sei anni. Vero è che è stato ultimato e completato in maniera definitiva, ma purtroppo poco o nulla è cambiato e soprattutto il tono trionfale che utilizza l’assessore lasciando intendere una svolta nella vita di chi percorre quella strada giornalmente è veramente fuori luogo”. A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Giorgio Pasqua e la collega Stefania Campo a proposito dell’annunciata presenza del presidente della Regione Musumeci all'inaugurazione dello svincolo di Rosolini sulla Siracusa-Gela.

“Dato che l’assessore Falcone si è intestato il merito della riapertura della A19 per aver fatto da pungolo all’Anas, a questo punto pure noi potremmo intestarci l’inaugurazione dello svincolo per aver fatto da pungolo al governo regionale. In ogni caso, Musumeci e soci disertano la riapertura di un ponte che ha spaccato in due la Sicilia per 5 lunghi anni, ma presenziano all’inaugurazione di uno svincolo. Noi in ogni caso - concludono i deputati M5S - saremo presenti”.





