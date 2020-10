Attualita 481

Viabilità, interventi per la connessione tra l'A19 e il nuovo tracciato della Ss640: restringimento della carreggiata

Lo comunica l'Anas che da domani, martedì 6 ottobre, procederà al restringimento della carreggiata sull’autostrada A19 "Palermo-Catania", in direzione Catania

Redazione

05 Ottobre 2020 19:48

Nell’ambito dei lavori di realizzazione della nuova statale 640 “Strada degli Scrittori” e della relativa connessione con l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, si rende necessario mettere in atto un restringimento della carreggiata autostradale. Nel dettaglio, da domani, martedì 6 ottobre, la corsia di marcia della carreggiata dell’A19 in direzione Catania sarà chiusa al traffico dal km 103,100 al km 103,900, con circolazione consentita sulla sola corsia di sorpasso.

La limitazione rimarrà in vigore sino al mese di dicembre.



