Viabilità in Sicilia, 60 milioni di euro per lavori di risanamento strutturale: pubblicati dall'Anas 12 bandi di gara

I 12 bandi di gara, uno per ogni centro manutentorio, prevedono un importo del valore di 5 milioni di euro ciascuno, nell’ambito di un investimento complessivo di 380 milioni di euro sull'intero territorio nazionale

Redazione

13 Novembre 2019 16:38

Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi Anas ha pubblicato 12 bandi di gara, per un totale di 60 milioni di euro, finalizzati a lavori di risanamento strutturale delle opere d’arte lungo le strade statali e le autostrade della propria rete nell’isola.I 12 bandi di gara, uno per ogni centro manutentorio, prevedono un importo del valore di 5 milioni di euro ciascuno, nell’ambito di un investimento complessivo di 380 milioni di euro sull’intero territorio nazionale.

Gli appalti, di durata quadriennale, saranno attivati mediante Accordo Quadro, che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività rispetto alla programmazione della manutenzione delle strade consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza nell’esecuzione.

Le offerte digitali dovranno pervenire, esclusivamente in formato elettronico, sul Portale Acquisti di Anas, pena esclusione, entro le ore 12:00 del 2 dicembre 2019.

Il bando e il disciplinare di gara sono disponibili sul sito istituzionale Anas, all’interno della sezione “Fornitori”, e sul Portale Acquisti Anas all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è poi possibile accedere all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara.













