Viabilità in ginocchio nel vallone, l'assessore alle Infrastrutture martedì a Montedoro per un sopralluogo

All’incontro saranno presenti anche i primi cittadini di Milena e Racalmuto, insieme ai rispettivi presidenti del consiglio

Redazione

18 Gennaio 2020 12:16

Su invito del sindaco di Montedoro Renzo Bufalino, nella tarda mattinata di martedì, l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e della Mobilità Marco Falcone si recherà nel piccolo centro del Vallone per verificare quale sia la situazione della viabilità provinciale e valutare le criticità ad essa connesse, dovute soprattutto alla mancanza di interventi di manutenzione. All’incontro saranno presenti anche i primi cittadini di Milena e Racalmuto, insieme ai rispettivi presidenti del consiglio. «All’assessore Falcone illustreremo la disastrosa situazione della viabilità provinciale attraverso sopralluoghi diretti sulla SP 23(tratto Montedoro – Serradifalco), SP 41 (Montedoro-Raineri-Mappa) SP 24 (Milena) e sulla SP 14 (Montedoro – Racalmuto) del libero consorzio comunale di Agrigento. In merito a quest’ultima arteria, chiusa al transito dal 2014 - aggiunge il primo cittadino di Montedoro - chiederemo, insieme all’Amministrazione Comunale di Racalmuto, che la giunta regionale la inserisca tra le opere da finanziare con i fondi messi a disposizione del Commissario Straordinario Delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico in Sicilia, considerato che l’ex provincia di Agrigento ha predisposto da tempo il progetto esecutivo»

