Attualita 161

Caltanissetta, viabilità in ginocchio. Il comitato liberi cittadini alle istituzioni: "Aiutateci"

La situazione è davvero difficile e molto pericolosa per l'incolumità dei cittadini che ogni giorno percorrono le strade provinciali abbandonate da molti anni

Redazione

16 Gennaio 2020 18:35

Il Comitato Liberi Cittadini, chiede un'intervento all'On.Michele Mancuso, membro dell'Assemblea Regionale Siciliana di maggioranza, per portare a conoscenza il Libero Consorzio di Caltanissetta e la Regione Siciliana delle condizioni critiche e rischiose di alcune Strade Provinciali che insistono sul nostro territorio nisseno. Il Comitato Liberi Cittadini si è costituito dopo varie riunioni a Marianopoli nei giorni scorsi. Si è chiesta un'interlocuzione con i deputati regionali eletti nella provincia nissena e lo scorso 22 dicembre ha dato la propria disponibilità l'On.Michele Mancuso a prendersi carico delle nostre segnalazioni e portarle nei tavoli di competenza. La situazione è davvero difficile e molto pericolosa per l'incolumità dei cittadini che ogni giorno percorrono le strade provinciali abbandonate da molti anni. Siamo a conoscenza di un piano straordinario di manutenzione della rete viaria in Sicilia, già finanziato, che vedrà l'inizio dei lavori nei prossimi anni, anche nelle strade indicate da noi, ma abbiamo bisogno di più interventi nella sede viaria in quanto ulteriormente deteriorata. Rimaniamo in attesa di nuovi sviluppi tenendoci a completa disposizioni di chi vorrà prendersi carico delle nostre istanze, staremo attenti e vigili a tutela dei cittadini. Comitato Liberi Cittadini:Padre Bernardo Briganti (Marianopoli), Giancarlo Schifano (Marianopoli), Giuseppe Volante (Marianopoli), Giuseppina Vara (Vallelunga Pratameno), Giovanni Lo Iacono (Vallelunga Pratameno), Santino Lo Porto (S.Caterina V.), Domenico Pasquale Messina (Mussomeli), Francesco Amico (Mussomeli),



Il Comitato Liberi Cittadini, chiede un'intervento all'On.Michele Mancuso, membro dell'Assemblea Regionale Siciliana di maggioranza, per portare a conoscenza il Libero Consorzio di Caltanissetta e la Regione Siciliana delle condizioni critiche e rischiose di alcune Strade Provinciali che insistono sul nostro territorio nisseno. Il Comitato Liberi Cittadini si è costituito dopo varie riunioni a Marianopoli nei giorni scorsi. Si è chiesta un'interlocuzione con i deputati regionali eletti nella provincia nissena e lo scorso 22 dicembre ha dato la propria disponibilità l'On.Michele Mancuso a prendersi carico delle nostre segnalazioni e portarle nei tavoli di competenza. La situazione è davvero difficile e molto pericolosa per l'incolumità dei cittadini che ogni giorno percorrono le strade provinciali abbandonate da molti anni. Siamo a conoscenza di un piano straordinario di manutenzione della rete viaria in Sicilia, già finanziato, che vedrà l'inizio dei lavori nei prossimi anni, anche nelle strade indicate da noi, ma abbiamo bisogno di più interventi nella sede viaria in quanto ulteriormente deteriorata. Rimaniamo in attesa di nuovi sviluppi tenendoci a completa disposizioni di chi vorrà prendersi carico delle nostre istanze, staremo attenti e vigili a tutela dei cittadini. Comitato Liberi Cittadini:Padre Bernardo Briganti (Marianopoli), Giancarlo Schifano (Marianopoli), Giuseppe Volante (Marianopoli), Giuseppina Vara (Vallelunga Pratameno), Giovanni Lo Iacono (Vallelunga Pratameno), Santino Lo Porto (S.Caterina V.), Domenico Pasquale Messina (Mussomeli), Francesco Amico (Mussomeli),



Gela, trasporto pubblico in favore degli anziani: è possibile ritirare le tessere

News Successiva Acqua, un sms informa gli utenti della provincia di Caltanissetta sul servizio idrico

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare