Viabilità e infrastrutture, Falcone a Caltanissetta. L'Ugl: "Puntare sul pontile Eni di Gela"

Si tratta di una struttura strategica ma servono anche le infrastrutture necessarie per il rilancio del territorio

Redazione

05 Ottobre 2019 18:10



Oggi si è dato inizio ad un tavolo sulla viabilità per la provincia di Caltanissetta. Nel complimentarsi con l'assessore Falcone i sindacalisti della Ugl Sicilia Giuseppe Messina e della Ugl di Caltanissetta Andrea Alario per la celere convocazione e su come sono stati rappresentati tutti gli interventi infrastrutturali, ma in particolar modo per la conoscenza delle strade della provincia manifestatando particolare interesse. Un tavolo che secondo il sindacato nasce e deve continuare al fine da avere chiaro le infrastrutture che servono per lo sviluppo del territorio dalle strade ai treni, edifici, ma anche sulla portualità. E proprio sulla portualità ha insistito il segretario dell’Ugl di Caltanissetta Andrea Alario. “L’utilizzo del pontile Eni è strategico, come unico sbocco a mare in provincia capace di accogliere il commercio – dice – ma senza infrastrutture come il collegamento verso il nord Italia e l’Europa o l’asse Gela-Catania non permetterà a nessuno di investire a Gela. E’ un punto importante anche per la città di Niscemi, centro per eccellenza del carciofo. Senza infrastrutture per il trasferimento verso il nord non potrà mai avere il successo desiderato. Il governo regionale deve dare centralità alla Gela-Catania e al nuovo porto”. Allo stesso tempo, i sindacalisti pretendono che gli investimenti, se ci saranno, partano dal rispetto della legalità. “Sosteniamo le iniziative purché siano rispettate la legalità nella gestione degli appalti, la trasparenza nelle procedure di valutazione e aggiudicazione – concludono – il rispetto di tempi certi nella realizzazione delle opere e la garanzia del rispetto del contratto di lavoro per i lavoratori impegnati nei cantieri”. Al vertice, c’erano anche diversi amministratori locali e la deputazione regionale.

