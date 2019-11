Attualita 73

Viabilità, cavo pericolante: chiuso un tratto dell'autostrada A 19 all'altezza di Serradifalco

Un tratto dell'arteria è stato chiuso temporaneamente per permettere agli operai dell'Enel di mettere in sicurezza un cavo pericolante

Redazione

16 Novembre 2019 16:06

È temporaneamente chiuso al traffico un tratto dell’autostrada A19 “Palermo – Catania”, al km 7 in località Serradifalco, provincia di Caltanissetta, a causa delle operazioni in corso per la messa in sicurezza di un cavo pericolante da parte della società Enel.Per i veicoli che da Palermo viaggiano in direzione Catania, l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Bagheria per riprendere l'A19 allo svincolo di Casteldaccia; per chi da Catania deve raggiungere Palermo, l’uscita obbligatoria è allo svincolo Casteldaccia con rientro a Bagheria, percorso alternativo dalla strada statale 113.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.





