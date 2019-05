Politica 192

Viabilità. Azzurra Cancelleri (M5S): "Rassicurazioni sull'andamento del cronoprogramma"

La deputata ha incontrato il responsabile del coordinamento territoriale Sicilia di Anas

Redazione

08 Maggio 2019 09:09

Santa Caterina. Viabilità territoriale in primo piano nell’ incontro che ieri la deputata del M5S Azzurra Cancelleri ha avuto a Palermo con il responsabile del coordinamento territoriale Sicilia di Anas per chiedere aggiornamenti sulle strade nissene. Un incontro che la deputata ha definito proficuo in quanto, come lei stessa ha sottolineato al termine, <Si sta rispettando il cronoprogramma che era stato dato per le strade nel nisseno>. In particolar modo la deputata pentastellata ha chiesto lo stato dell'arte del viadotto San Giuliano a cui i nisseni tengono particolarmente. <A fine anno – ha spiegato - sarà consegnato il progetto esecutivo e nel frattempo avverrà la demolizione così da rendere possibile, all'inizio del 2020, l’avviamento della procedura di gara per la ricostruzione>. Per quanto riguarda invece i lavori del primo tratto, versante manchese, della SS121 Santa Caterina-Marianopoli, <gli interventi partiranno in estate e si sta approntando il progetto della seconda parte, versante caterinese>. <Lavori previsti – ha proseguito Cancelleri - pure sulla SS122 bis Santa Caterina-Caltanissetta con interventi puntuali di risagomatura e rattoppi nei vari tratti più danneggiati. Inoltre tra 15/20 giorni verranno asfaltate le rampe del cavalcavia sulla SS122bis che l'8 aprile scorso erano state sistemate, alla meno peggio, per agevolare il passaggio degli automobilisti>. La deputata ha poi sottolineato che, <Per quanto riguarda il ponte Himera sull’A19 si dovrebbero concludere i lavori agli inizi del 2020>. La deputata nissena, nel ritenersi soddisfatta dall’esito dell’incontro ha anche annunciato che chiederà periodicamente conto dell'andamento di questi lavori e in generale delle strade siciliane al fine di monitorare costantemente ed in maniera quanto più efficace possibile l’iter degli interventi riferiti alla viabilità provinciale.





