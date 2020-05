Attualita 196

Viabilità, al via a Mussomeli i lavori di sistemazione della strada provinciale Tumarrano

La strada è stata interessata da due frane. Previsto nei prossimi giorni, l'inizio di altri lavori che riguardano la viabilità

Redazione

25 Maggio 2020 09:37

Dopo anni, sono inizati questa mattina i lavori di sistemazione della S.P. 244 Tumarrano (strada di accesso a Mussomeli).I lavori prevedono:

1) Sistemazione delle due frane a ridosso di Mussomeli

2) sistemazione del tratto di muretto chebin inverno era caduto

3) bitumatura di circa 1 km di tratto stradale (a partire dal deposito petruzzella bibite abscendere verso il tumarrano).

"Dopo mesi e mesi di lavoro e contatti con il libero consorzio viene ripagato l'impegno", afferma il sindaco Giuseppe Ctaania. "Ringrazio il commissario straordinario del libero consorzio dei comuni di Caltanissetta Ing. Duilio Alongi e i tecnici provinciali. Come preannunciato gia in precedenza, a giorni inizieranno i lavori in altri tratti delle strade provinciali".



