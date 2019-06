Attualita 187

Via Xiboli a Caltanissetta a rischio incendi: a rischio l'area dell'ex ente Zolfi Italiana

Un residente della zona ha scritto alla protezione civile. Già nel 2012, a causa di un rogo, la zona venne evacuata e vi furono ingenti danni

Redazione

18 Giugno 2019 17:54

Un cittadino di Caltanissetta, Gaetano Faraci, ha scritto al Dipartimento Regionale della Protezione Civile Servizio S7 per il territorio di Caltanissetta, per segnalare, come già fatto nel 2015, un rischio incendi. Faraci ha anche allegato un report fotografico che attesta lo stato di fatto in cui versa l'area dell'Ex Ente Zolfi Italiana sita in Via Xiboli al Villaggio Santa Barbara, frazione di Caltanissetta, per ricordare che a confine con la predetta area ci sono tre palazzi abitati da 24 famiglie e che il 12 luglio 2012 sono state costrette ad evacuare le abitazioni a causa di un forte incendio propagatosi all'interno di quest'area che ha raggiunto le facciate delle palazzine fino ai piani terzi. Alcune fra queste abitazioni hanno subito danni e sono ancora in attesa di risarcimento. Palese – scrive Faraci - è stata la causa dell'incendio e cioè la grave disattenzione nel rispetto della Ordinanza Sindacale che obbliga privati ed Enti pubblici alla pulizia degli spazi verdi che, ove per tempo eseguita, ridurrebbe il rischio del propagarsi degli incendi. Stante che da anni sull'area non sono stati effettuati interventi di prevenzione e rimozione delle erbe infestanti, stante che il rischio di incendio a mio giudizio è altissimo e la presenza di zecche e topi lede la salute e l'incolumità dei cittadini, Confido in Voi e in Vs. gentile riscontro per prevenire quanto già accaduto, e a cautelare gli abitanti della zona.



