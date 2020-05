Politica 164

Via libera dall'Ars per restituire a Gela 33 milioni di euro. M5S: "Passo doveroso per rimediare al precedente scippo"

È quanto previsto da una risoluzione approvata oggi in commissione Bilancio dell'Ars che impegna il governo in questa precisa direzione

Redazione

27 Maggio 2020 20:07

Verso il rifinanziamento i progetti per le aree di crisi di Termini Imerese e Gela. Per la progettazione dei due Comuni verranno messi a disposizione dalla Regione l'Ufficio speciale progettazione e il dipartimento regionale tecnico. Secondo quanto previsto dalla risoluzione, il rifinanziamento scatterà alla prima riprogrammazione utile del Patto per il Sud.“Siamo soddisfatti - commentano i deputati regionali del M5S, Ketty Damante, Luigi Sunseri e Nuccio di Paola – di questo voto, ma non possiamo non sottolineare l'inconsistenza di questo governo, che a novembre ha scippato 48 milioni a questi due Comuni senza prendere impegni chiari per la risoluzione delle dolorose vicende di queste due aree di crisi, che per legge hanno diritto ad un impegno politico e finanziario. Solo la nostra pressione e quella delle altre forze politiche potrebbe farlo tornare sui propri passi e questo atto vuole spingerlo in questa direzione. Una cosa è certa: noi continueremo a pressare fin quando il rifinanziamento non sarà cosa fatta”.





