Via libera al decreto rilancio da 55 miliardi: aiuti alle imprese per una pronta ripartenza

Aiuti anche alle famiglie che hanno figli con l'introduzione del reddito di emergenza. Il decreto arriverà in Parlamento

13 Maggio 2020 20:52

"Vi posso assicurare che ogni ora di lavoro pesava perché sapevamo di dover intervenire quanto prima. Abbiamo impiegato un po' di tempo ma posso assicurarvi che non abbiamo impiegato un minuto di più di quello strettamente necessario per un testo cosi complesso". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa sul dl Rilancio."Il decreto Rilancio arriverà in Parlamento. Con le forze di maggioranza ma spero anche con l'opposizione mi auguro che il decreto possa essere migliorato" ha aggiunto il premier Giuseppe Conte.

"Introduciamo misure di rilancio e sostegno alle imprese per una pronta ripartenza. Aiutiamo le famiglie che hanno figli, abbiamo un reddito di emergenza. Per i lavoratori le risorse sono cospicue, sono pari a 25,6 miliardi di euro". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.



