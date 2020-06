Attualita 368

Via libera a quasi 40 mila pensionamenti nella scuola: partiranno dal primo settembre

Al 3 giugno, spiega l'Inps, risultano lavorate circa il 97 per cento delle cessazioni dal servizio trasmesse dal Ministero dell’Istruzione

Redazione

19 Giugno 2020 16:04

L’Inps ha autorizzato 39.700 certificazioni per pensionamenti del personale della scuola a partire dal primo settembre. Lo fa sapere l’Istituto con un comunicato.Al 3 giugno, scrive, risultano lavorate circa il 97% delle cessazioni dal servizio trasmesse dal Ministero dell’Istruzione. In particolare, considerando le sole verifiche con esito positivo, risultano certificati i diritti a pensione per circa 39.700 nominativi (29.900 per personale docente:, 8-860 per personale ATA, 446 per Insegnanti di religione, 363 di dirigenti scolastici e 99 di personale educativo).



