Attualita 143

Vertenza Gela, presidio della Cgil nel porto insabbiato. Giudice rivolge un appello alle istituzioni

Per sbloccare i lavori delle opere programmate per il territorio, il segretario provinciale della Cgil ha scelto un luogo simbolo

Redazione

06 Dicembre 2019 17:48

"La provincia di Caltanissetta è al 103esimo posto su 107 province e i cittadini inattivi tra i 15 e i 64 anni sono 90 mila cioè un terzo della popolazione: che fanno tutto il giorno tante persone? Lavoro sommerso, lavoro grigio, nel quale la mafia prolifera, si rafforza e tenta di dare «risposte dove lo Stato non arriva".La denuncia giunge dal segretario territoriale della Cgil nissena Ignazio Giudice, impegnato con la sua organizzazione a rilanciare la «Vertenza Gela» e della provincia attraverso una serie di manifestazioni per sollecitare un incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e «stanco dei tavoli istituzionali in cui si parla tanto e non cambia nulla».

Ieri mattina Giudice ha presidiato il porto-rifugio di Gela, chiuso perché insabbiato, i cui fondi per la riattivazione sono stati bloccati dalla burocrazia, e da qui rivolge un appello alla mobilitazione ai sindaci dei 22 comuni del Nisseno, al governatore Musumeci, ai parlamentari eletti in questa provincia, a professionisti, commercianti e imprenditori.

Nella “Vertenza Gela” lanciata dal segretario provinciale della Cgil vengono elencati le numerose opere pubbliche e private, del valore complessivo di un miliardo e 249 milioni, bloccate per colpa della burocrazia e della politica.





"La provincia di Caltanissetta è al 103esimo posto su 107 province e i cittadini inattivi tra i 15 e i 64 anni sono 90 mila cioè un terzo della popolazione: che fanno tutto il giorno tante persone? Lavoro sommerso, lavoro grigio, nel quale la mafia prolifera, si rafforza e tenta di dare «risposte dove lo Stato non arriva".La denuncia giunge dal segretario territoriale della Cgil nissena Ignazio Giudice, impegnato con la sua organizzazione a rilanciare la «Vertenza Gela» e della provincia attraverso una serie di manifestazioni per sollecitare un incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e «stanco dei tavoli istituzionali in cui si parla tanto e non cambia nulla».

Ieri mattina Giudice ha presidiato il porto-rifugio di Gela, chiuso perché insabbiato, i cui fondi per la riattivazione sono stati bloccati dalla burocrazia, e da qui rivolge un appello alla mobilitazione ai sindaci dei 22 comuni del Nisseno, al governatore Musumeci, ai parlamentari eletti in questa provincia, a professionisti, commercianti e imprenditori.

Nella “Vertenza Gela” lanciata dal segretario provinciale della Cgil vengono elencati le numerose opere pubbliche e private, del valore complessivo di un miliardo e 249 milioni, bloccate per colpa della burocrazia e della politica.





News Successiva Camera di Commercio di Caltanissetta e Gela, Cgil: "Gli enti camerali non hanno più alibi per stabilizzare i precari"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare