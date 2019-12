Attualita 223

"Vertenza Gela", arriva il sostegno della Cgil regionale: la questione meridionale deve diventare prioritaria

La protesta partita da Gela si allarga a macchia d'olio. Bisogna puntare sugli investimenti previsti per oltre un miliardo di euro

03 Dicembre 2019 11:30

La Segreteria Regionale della CGIL Siciliana sostiene la vertenza promossa dalla CGIL di Caltanissetta che ha, come obiettivo, quello di salvare il territorio da un costante declino infrastrutturale che ha reso l'intera provincia estranea a ogni collegamento autostradale e per queste ragioni si rivendica la definizione immediata del lotto che deve collegare Gela con Siracusa, il porto ad oggidrammaticamente insabbiato, la ferrovia dello Stato abbandonata anche per le manutenzioni ordinarie, le zone industriali presenti in provincia prive di servizi e quindi poco attrattive per nuovi investimenti e poco sicure sia per le imprese attualmente insediate sia per i lavoratori in particolar modo nelle ore notturne. Il segretario generale CGIL prosegue pensando ai collegamenti interni tra Comuni che alla prima pioggia trasformano le strade in letti di fango negando la quotidianità a migliaia di abitanti. Le criticità della 103esima provincia su 107 in Italia emerge tutta nella sua consistenza, da questa certezza, anche da un sanità pubblica da ripensare, l'appello lanciato con la petizione online e manifestazioni già realizzate e altre in programma ci rendono responsabilmente convinti che la "questione meridionale" deve occupare l'agenda del Governo per fare in fretta anche sui pareri riferiti a progetti industriali già concordati come Argo Cassiopea. Ignazio Giudice - Segretario generale CGIL Caltanissetta - lancia un ulteriore messaggio ai cittadini per unire idee, energie, indignazione e trasformarla in protesta e proposta perchè dobbiamo raggiungere il Governo Nazionale.

