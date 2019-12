Politica 234

Vertenza Eni Gela, sindacati organizzano manifestazione a Roma, Mancuso (FI): "Saremo al loro fianco"

"I sindacati - ha detto il parlamentare - hanno colto in pieno l’allarme che abbiamo lanciato"

Redazione

05 Dicembre 2019 09:13

Palermo, 05/12/2019: “Esprimo compiacimento per l’iniziativa dei sindacati, grazie alla quale il prossimo 11 dicembre sarà indetta una manifestazione presso le sedi governative in segno di protesta contro un possibile ridimensionamento della base Eni di Gela. Hanno colto in pieno l’allarme che abbiamo lanciato. Tra l’altro, colto da loro ha un doppio significato in quanto rappresentativo delle categorie di lavoratori coinvolti dall’atroce beffa. Al netto di impegni istituzionali faremo di tutto per essere presenti o comunque rappresentati a Roma”. A riferirlo è il deputato di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, on. Michele Mancuso.

“La mia presa di posizione nei confronti della deputazione nazionale – conclude il Parlamentare – non era certamente riferita ai colleghi dell’opposizione. Se poi qualcuno si è risentito, questo ci dispiace, ne prendiamo atto ma andiamo avanti. I lavoratori hanno la massima priorità”.



Palermo, 05/12/2019: “Esprimo compiacimento per l’iniziativa dei sindacati, grazie alla quale il prossimo 11 dicembre sarà indetta una manifestazione presso le sedi governative in segno di protesta contro un possibile ridimensionamento della base Eni di Gela. Hanno colto in pieno l’allarme che abbiamo lanciato. Tra l’altro, colto da loro ha un doppio significato in quanto rappresentativo delle categorie di lavoratori coinvolti dall’atroce beffa. Al netto di impegni istituzionali faremo di tutto per essere presenti o comunque rappresentati a Roma”. A riferirlo è il deputato di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, on. Michele Mancuso.

“La mia presa di posizione nei confronti della deputazione nazionale – conclude il Parlamentare – non era certamente riferita ai colleghi dell’opposizione. Se poi qualcuno si è risentito, questo ci dispiace, ne prendiamo atto ma andiamo avanti. I lavoratori hanno la massima priorità”.



News Successiva Gela, approvato il bilancio della Ghelas: le perdite ammontano a 370 mila euro ma verranno ripianate

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare