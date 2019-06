Attualita 297

Vertenza al Giornale di Sicilia: per i giornalisti l'azienda ha utilizzato toni inaccettabili e diffamatori. Proclamato lo sciopero

"È chiaro - si legge nella nota - il nervosismo dell'azienda, che ricorre alle offese quando non ha argomenti"

Redazione

22 Giugno 2019 18:11

Il comitato di redazione del giornale di Sicilia ha deciso con un solo voto contrario di proclamare un giorno di sciopero in data odierna.È la risposta che la redazione intende dare al comunicato dell'azienda, dai toni inaccettabili e diffamatori, che ha definito iprocrita il comportamento dei giornalisti in merito al sostegno fornito alla vertenza dei poligrafici, per i quali sono stati annunciati 34 licenziamenti. Mai fino ad oggi la controparte datoriale si era permessa di utilizzare frasi di inaudita gravità, oltre che false, attribuendo comportamenti privi di qualsiasi riscontro nella realtà.

È chiaro il nervosismo dell'azienda, che ricorre alle offese quando non ha argomenti. C'è un dato incontrovertibile: non è stata ancora avviata alcuna iniziativa editoriale per il rilancio del quotidiano e le nuove edizioni provinciali annunciate a maggio dell'anno scorso sono state cancellate.

Col comunicato pubblicato oggi, l'azienda si è assunta la responsabilità di alzare il livello dello scontro.



Il comitato di redazione del giornale di Sicilia ha deciso con un solo voto contrario di proclamare un giorno di sciopero in data odierna.È la risposta che la redazione intende dare al comunicato dell'azienda, dai toni inaccettabili e diffamatori, che ha definito iprocrita il comportamento dei giornalisti in merito al sostegno fornito alla vertenza dei poligrafici, per i quali sono stati annunciati 34 licenziamenti. Mai fino ad oggi la controparte datoriale si era permessa di utilizzare frasi di inaudita gravità, oltre che false, attribuendo comportamenti privi di qualsiasi riscontro nella realtà.

È chiaro il nervosismo dell'azienda, che ricorre alle offese quando non ha argomenti. C'è un dato incontrovertibile: non è stata ancora avviata alcuna iniziativa editoriale per il rilancio del quotidiano e le nuove edizioni provinciali annunciate a maggio dell'anno scorso sono state cancellate.

Col comunicato pubblicato oggi, l'azienda si è assunta la responsabilità di alzare il livello dello scontro.



News Successiva Caltanissetta, sabato 22 giugno il comitato di quartiere "San Francesco Stazzone" incontra la giunta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews