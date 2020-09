Politica 112

Verde pubblico a Gela, Licata: "I 300 mila euro delle compensazioni Eni serviranno per la riqualificazione urbana"

La somma non sarà destinata alla manutenzione del verde, né ordinaria né straordinaria in maniera tale da avere delle ricadute per il turismo e l'occupazione

Redazione

10 Settembre 2020 16:49

“Ritengo sia opportuno fare alcune precisazioni, perchè qualcuno, compreso il consigliere del Movimento 5 stelle Farruggia, forse non ha ben compreso come saranno spesi i 300mila euro che arriveranno dalle compensazioni Eni per il decoro urbano”. Così l'assessore al Decoro Urbano Giuseppe Licata, secondo il quale è in atto un tentativo di sviare l'attenzione dei cittadini con deduzioni prive di fondamento che confondono e creano inutili malumori. “La somma non sarà destinata alla manutenzione del verde, né ordinaria né straordinaria. L'obiettivo dell'amministrazione è, semmai, - prosegue Licata - quello di avviare un nuovo percorso di riqualificazione urbana, che non può prescindere dalla realizzazione di nuove aree e di nuovi polmoni verdi nella città e dalla rigenerazione di quelli in stato di abbandono. Ciò significa, in prospettiva, sviluppo turistico e occupazionale, proprio come previsto dall'accordo delle compensazioni, che mira al decoro complessivo della città affinchè possano innescarsi ricadute economiche”.Per quanto concerne, invece, il problema degli alberi, sempre evidenziato a mezzo stampa dalla consigliera pentastellata Virginia Farruggia, Licata fa sapere che l'argomento va totalmente scisso da quello delle compensazioni, che il proprio assessorato si è già attivato in tal senso e che domani sarà siglata la convenzione con una ditta che, a titolo gratuito, si farà carico dell'abbattimento degli alberi in questione, che sono molti di più rispetto ai 90 citati dalla consigliera, almeno 300. “Ricordiamo, innanzitutto, - prosegue Licata - che se si è arrivati alla decisione estrema di doverli tagliare è perchè negli anni scorsi nessuno si è interessato alla loro cura o sono stati potati male, non si possono più recuperare e sono pericolosi per la pubblica incolumità. In ogni caso, - conclude - si provvederà anche a nuove piantumazioni perchè non ha senso parlare di rilancio dell'immagine della città, di sviluppo economico, di fase post industriale e di turismo con una città senza neanche un po' di verde curato”.



