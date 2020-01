Cronaca 1637

Venti di guerra sulla Sicilia, l’attacco contro Soleimani partito da Sigonella e coordinato dal Muos di Niscemi

Per gli Usa era un terrorista, per l’Iran un eroe. In migliaia ieri hanno partecipato al corteo funebre del più potente generale iraniano

Redazione

05 Gennaio 2020 19:15

Sarebbe partito dalla base militare di Sigonella in Sicilia il drone che due giorni fa ha colpito il convoglio di auto che viaggiava su un’autostrada uccidendo il generale Quasem Soleimani, dal 1998 comandante della Niru-ye Qods, l’unità delle Guardie Rivoluzionarie responsabile per la diffusione dell’ideologia khomeinista fuori dalla Repubblica Islamica.Secondo gli Stati Uniti era responsabile di numerosi attacchi e della morte di migliaia di americani e preparava un nuovo attacco. Per gli Usa era un terrorista, per l’Iran un eroe. In migliaia ieri hanno partecipato al corteo funebre del più potente generale iraniano.



L’attacco Usa autorizzato direttamente dal presidente Trump apre, però scenari imprevedibili anche per la Sicilia da dove il drone sembra essere partito inizialmente per una delle tante missioni esplorative poi trasformatasi in attacco. un attacco che l’Iran considera un atto di guerra in territorio sottoposto alla propria sovranità nazionale

E l’Italia sembra aver ‘subito’ la decisione americana senza essere stata minimamente coinvolta o anche semplicemente informata dell’uso che si sarebbe fatto della base militare sul suo territorio.

Sull’attacco in territorio straniero, sulla violazione della sovranità di un altro Paese, sull’uso della base di Sigonella è polemica rovente

“Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiariscano immediatamente il ruolo che la base americana di Sigonella, in Sicilia, ha giocato nell’attacco militare mediante l’utilizzo dei droni che ha portato all’uccisione del generale iraniano Soleimani” chiede in una nota il coordinatore dei Verdi Angelo Bonelli. “Ove fosse confermato un coinvolgimento, nel mezzo di una crisi internazionale di tale portata – prosegue -, come Verdi riteniamo necessario una revisione del Trattato del 1954 tra Usa e Italia sull’utilizzo delle basi americane sul suolo italiano, riconducendole all’interno di strategie comunemente adottate dall’Alleanza Atlantica e non per un uso non concordato da parte degli Stati Uniti”. (Blogsicilia.it)



