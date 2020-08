Politica 233

Venerdì 7 agosto il presidente Musumeci a Caltanissetta per presentare il progetto di riqualificazione del Cefpas

Sempre nel Nisseno, il governatore effettuerà anche alcuni sopralluoghi in vista dell'apertura di nuovi cantieri

Redazione

06 Agosto 2020 12:33

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, domani (venerdì 7 agosto) alle ore 12 sarà a Caltanissetta (al Teatro comunale Regina Margherita) per partecipare alla presentazione del progetto di sviluppo e riqualificazione del Cefpas, il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario. Sempre nel Nisseno, il governatore effettuerà anche alcuni sopralluoghi in vista dell'apertura di nuovi cantieri finanziati dalla Regione.





