Cronaca 336

Vendita on line dei capannoni della zona industriale di Caltanissetta: annunci rimossi dopo la diffida del liquidatore dell’Asi

Pare che a breve, forse già la prossima settimana, ci potrebbe essere un incontro chiarificatore tra le parti

Redazione

07 Febbraio 2020 12:00

Non si è fatta attendere la risposta dell’Avv. Galoppi, Commissario Liquidatore dei Consorzi ASI siciliani, alla diffida inviata da un gruppo di imprenditori nisseni che conducono in locazione i capannoni della Zona Industriale di Caltanissetta tramite l’Avv. Campione. Nei giorni scorsi alcuni di loro avevano notato che su un sito internet di un’agenzia immobiliare i capannoni erano stati posti in vendita, a loro avviso in violazione del diritto di riscatto sancito nel contratto di affitto e nelle delibere del Consorzio ASI, e si erano rivolti a un legale a tutela dei loro diritti. Subito dopo la diffida, tuttavia, l’Avv. Galoppi ha chiarito che l’agenzia immobiliare non aveva avuto alcun mandato dalla Gestione Liquidatoria e l’ha diffidata formalmente a rimuovere l’annuncio su internet, riservandosi anche azioni legali. La notizia è stata accolta con sollievo dagli imprenditori, i quali, però, hanno sottolineato che, nella nota dell’Avv. Galoppi, che parla di vendita secondo la normativa vigente, non c’è alcun riferimento al diritto di riscatto che sarebbe atto preliminare alla vendita al pubblico. Il fronte della trattativa bonaria resta comunque aperto, perché pare che a breve, forse già la prossima settimana, ci potrebbe essere un incontro chiarificatore tra le parti nel quale gli imprenditori ribadiranno di avere il diritto e la volontà di riscattare i capannoni dopo la equa determinazione del prezzo: una soluzione che potrebbe tranquillizzare i tanti imprenditori che hanno investito nella Zona Industriale della città, da anni in sofferenza per le note traversie degli ex Consorzi ASI, e ridare un po’ di fiducia all’economia locale.

