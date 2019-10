Cronaca 975

Vende hashish a un diciottenne: 37enne nisseno arrestato a Cammarata

I carabinieri hanno notato un giovane avvicinarsi e scambiare denaro e stupefacente e a quel punto sono intervenuti bloccando il trentasettenne

Redazione

21 Ottobre 2019 12:45

Un 37enne di Caltanissetta è stato arrestato a Cammarata dai carabinieri mentre stava vendendo hashish a un 18enne.I militari stavano svolgendo un servizio di osservazione, nelle zone del centro, per verificare se i sospetti nei confronti del 37enne, quale spacciatore, fossero reali nutriti da qualche tempo.

I carabinieri hanno notato un giovane avvicinarsi e scambiare denaro e stupefacente e a quel punto sono intervenuti bloccando il trentasettenne.

L'acquirente era uno studente appena diciottenne con in mano quasi due grammi di hashish. La perquisizione è stata fatta anche nell’abitazione dello spacciatore, dove i carabinieri hanno trovato circa dieci grammi di hashish già suddivisa in stecche per la vendita e un bilancino di precisione.

Per il trentasettenne sono scattati gli arresti domiciliari. La droga, sequestrata, sarà sottoposta agli accertamenti chimici per stabilire il numero di dosi ricavabili. (Gds.it)



Un 37enne di Caltanissetta è stato arrestato a Cammarata dai carabinieri mentre stava vendendo hashish a un 18enne.I militari stavano svolgendo un servizio di osservazione, nelle zone del centro, per verificare se i sospetti nei confronti del 37enne, quale spacciatore, fossero reali nutriti da qualche tempo.

I carabinieri hanno notato un giovane avvicinarsi e scambiare denaro e stupefacente e a quel punto sono intervenuti bloccando il trentasettenne.

L'acquirente era uno studente appena diciottenne con in mano quasi due grammi di hashish. La perquisizione è stata fatta anche nell’abitazione dello spacciatore, dove i carabinieri hanno trovato circa dieci grammi di hashish già suddivisa in stecche per la vendita e un bilancino di precisione.

Per il trentasettenne sono scattati gli arresti domiciliari. La droga, sequestrata, sarà sottoposta agli accertamenti chimici per stabilire il numero di dosi ricavabili. (Gds.it)



News Successiva Diciannovenne muore in discoteca, ipotesi cocktail letale di alcol e droga

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews