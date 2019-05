Cronaca 54

Veicolo in fiamme fra Mulinello ed Enna, traffico paralizzato: vigili del fuoco e polizia a lavoro

L'incendio si è verificato sull'autostrada A 19 che collega Palermo a Catania. I soccorritori stanno provvedendo a ripristinare la circolazione stradale

Redazione

23 Maggio 2019 16:52

Traffico in tilt e poco dopo ripristinato, lungo l'autostrada A19 Palermo - Catania, per la presenza di un veicolo in fiamme in direzione Palermo, tra gli svincoli di Mulinello ed Enna.Sul posto sono presenti gli uomini di Anas, della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco, che stanno già provvedendo allo spegnimento delle fiamme.(Foto archivio)





Traffico in tilt e poco dopo ripristinato, lungo l'autostrada A19 Palermo - Catania, per la presenza di un veicolo in fiamme in direzione Palermo, tra gli svincoli di Mulinello ed Enna.Sul posto sono presenti gli uomini di Anas, della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco, che stanno già provvedendo allo spegnimento delle fiamme.(Foto archivio)





News Successiva Carcere San Cataldo, detenuto sorpreso con due cellulari nascosti in una scatola di biscotti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews