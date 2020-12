Salute 392

Vaccino, prima dose anche al presidente dell’Ordine dei Medici di Caltanissetta: "Giornata epocale per la salute collettiva"

Giovanni D'Ippolito, oggi ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della campagna vaccinale anti Covid-19

Redazione

27 Dicembre 2020 15:35

“La giornata di oggi rappresenta un tocco di luce dopo un lungo periodo di buio. Una giornata epocale di speranza per il nostro Paese e per le tante persone, tra cui medici e operatori sanitari, che hanno combattuto e continuano a combattere contro il virus”.Lo ha detto Giovanni D’Ippolito, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Caltanissetta, che oggi ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della campagna vaccinale anti Covid-19 svoltasi all’ospedale Civico di Palermo. D’Ippolito, primo medico e cittadino del Nisseno a vaccinarsi in virtù del suo ruolo istituzionale, si è sottoposto alla inoculazione della prima dose del vaccino Pfizer-BioNtech insieme agli altri otto presidenti degli Ordini siciliani.

“L’esperienza del passato ci ha insegnato che i vaccini sono il rimedio migliore per sradicare le malattie. Oggi, grazie agli sforzi della ricerca scientifica, l’antidoto contro il Covid-19 ci permette di tutelare le fasce deboli della popolazione e salvaguardare la salute delle migliaia di medici e operatori sanitari impegnati quotidianamente nella lotta al coronavirus. Chiediamo al Governo regionale di farsi parte attiva affinché vengano sottoposti a vaccinazione anche i medici liberi professionisti e gli odontoiatri. Ora - aggiunge D’Ippolito- serve una importante campagna di prevenzione per informare la cittadinanza sui vantaggi della vaccinazione e l’impatto positivo che avrà sulla salute della collettività”.



