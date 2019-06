Cronaca 843

Vasto rogo in contrada Gulfi a Caltanissetta, fiamme domate dai vigili del fuoco: sul posto anche un canadair

Mezzi e uomini del Corpo forestale, dei Vigili del fuoco e della Polizia municipale sono tuttora a lavoro in contrada Gulfi per tenere sotto controllo il rogo sviluppatosi stamane

Redazione

15 Giugno 2019 18:26

Un vasto incendio si è sviluppato oggi in contrada Gulfi a Caltanissetta dov’è intervenuto un canadair per domare le fiamme unitamente alle squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caltanissetta. Altri focolai sono oggi attivi nel territorio del Comune ed in provincia. “Con le alte temperature di questi giorni tutti sono chiamati a collaborare affinché si evitino focolai d’incendio nelle campagne nel rispetto dell’ordinanza che abbiamo emanato che obbliga i proprietari di fondi e terreni agricoli a tenerli puliti da sterpaglie e materiale infiammabile. Ringrazio gli uomini dei vigili del fuoco di Caltanissetta oggi chiamati ad una giornata impegnativa e l’ispettorato foreste per il tempestivo intervento di un canadair che hanno consentito di tenere sotto controllo gli incendi senza rischio per l’incolumità delle persone”. È quanto afferma il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, che nei giorni scorsi si è recato presso la sala operativa dell’ispettorato Foreste di Caltanissetta dove ha incontrato il responsabile, Salvatore Bonsangue, che coordina le attività di vigilanza antincendio.

Mezzi e uomini del Corpo forestale, dei Vigili del fuoco e della Polizia municipale sono tuttora a lavoro in contrada Gulfi per tenere sotto controllo il rogo sviluppatosi stamane.



Un vasto incendio si è sviluppato oggi in contrada Gulfi a Caltanissetta dov’è intervenuto un canadair per domare le fiamme unitamente alle squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caltanissetta. Altri focolai sono oggi attivi nel territorio del Comune ed in provincia. “Con le alte temperature di questi giorni tutti sono chiamati a collaborare affinché si evitino focolai d’incendio nelle campagne nel rispetto dell’ordinanza che abbiamo emanato che obbliga i proprietari di fondi e terreni agricoli a tenerli puliti da sterpaglie e materiale infiammabile. Ringrazio gli uomini dei vigili del fuoco di Caltanissetta oggi chiamati ad una giornata impegnativa e l’ispettorato foreste per il tempestivo intervento di un canadair che hanno consentito di tenere sotto controllo gli incendi senza rischio per l’incolumità delle persone”. È quanto afferma il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, che nei giorni scorsi si è recato presso la sala operativa dell’ispettorato Foreste di Caltanissetta dove ha incontrato il responsabile, Salvatore Bonsangue, che coordina le attività di vigilanza antincendio.

Mezzi e uomini del Corpo forestale, dei Vigili del fuoco e della Polizia municipale sono tuttora a lavoro in contrada Gulfi per tenere sotto controllo il rogo sviluppatosi stamane.



News Successiva Ancora bimbi maltrattati, arrestata a Ragusa una maestra di un asilo nido

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews