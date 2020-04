Eventi 34

Infermiere si prepara ad iniziare il suo turno sulle note di "Un senso". Vasco Rossi: "Siamo duri che durano"

Il noto cantautore ha risposto a Mirko che prima di iniziare il suo turno di lavoro, si preparava ascoltando la nota cantante di Vasco Rossi

Redazione

09 Aprile 2020 20:27

«Siamo duri che durano. E ci incontreremo presto, forza e coraggio. Ciao Mirko!». L'autore del messaggio è Vasco Rossi. Il destinatario è Mirko Lagotto, infermiere professionale operativo all'ospedale di Rivoli, diventato nell'ultima settimana una webstar. Il suo video che lo ritrae mentre si prepara prima di entrare in sala operatoria sulle note di «Un senso» è diventato virale, raccogliendo la solidarietà di tutta Italia. Anche di Vasco, che si è mosso per arrivare direttamente a Mirko. La storia è semplice, la racconta lui: «Stavo andando a lavorare e in auto suonava “Un senso” di Vasco. Poi mentre mi preparavo, non avevo uno specchio, ho dovuto utilizzare il cellulare e di istinto ho deciso di fare un video. Che poi ho montato sulle note di quella canzone, pensavo di tenerlo solo per me, mia moglie Ilaria e i miei amici. Invece dopo un paio di giorni l'ho caricato su Facebook e poi ha fatto il giro del mondo. Quando mi ha contattato Vasco non ci potevo credere, mi ha incoraggiato e invitato al prossimo concerto. Oggi poi ha pure pubblicato tutto sul suo profilo Instagram, che emozione!».

