Vasco Rossi in Sicilia per trascorrere il Ferragosto: ha scelto il limpido mare di Menfi

Il noto cantautore è stato accerchiato da tanti fans e si è lasciato fotografare tranquillamente

16 Agosto 2019 12:33

Ha nuotato nel mare che fronteggia il litorale menfitano Vasco Rossi. Accerchiato da tanti fans sorpresi di vedere il loro beniamino a Menfi.Queste ore li sta passando in uno dei migliori ristoranti che si affacciano sul mare al mondo: da Vittorio.

E lui si è lasciato fotografare.

Qualche giorno fa aveva detto:

“Negli ultimi tempi mi guardo intorno e vedo la disperazione della gente. Ecco, io voglio fare qualcosa contro questa disperazione, e la sola cosa che posso fare, che possiamo fare insieme, è cantare, suonare, stare bene.”

Tutto questo è Vasco oggi portavoce di emozioni per milioni di persone ma soprattutto di consapevolezze contro l’emarginazione, il pregiudizio e come dice lui contro l’idea ottusa che vuole l’altro da sé sempre e comunque peggiore.



