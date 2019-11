Cronaca 423

Vallelunga, stufa in fiamme: anziana si ustiona in diverse parti del corpo. E' in gravi condizioni

L'immediato intervento dell'elisoccorso, partito dal Sant'Elia di Caltanissetta e giunto a Vallelunga in soli 12 minuti, ha scongiurato il peggio

Redazione

26 Novembre 2019 19:57

Una donna di 70 anni di Vallelunga, è rimasta ustionata in diverse parti del corpo a causa di una piccola stufa che, ha preso fuoco. Le fiamme che si sono sprigionate dall’elettrodomestico, hanno provocato ustioni alla donna nel 70 per cento del corpo. In appena 12 minuti, dopo la richiesta di soccorso giunta alla sala operativa del 118, l’elisoccorso partito da Caltanissetta, è atterrato a Vallelunga, nei pressi del cimitero e ha trasportato la paziente al “Civico” di Palermo. Le condizioni dell’anziana signora sono gravissime.

