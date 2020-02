Attualita 73

Vallelunga, progetto per sostituire tre chilometri di rete idrica: investimento da 548mila euro

Il progetto è stato già approvato e Caltaqua è in attesa che venga trasmesso al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione per il relativo finanziamento

Redazione

24 Febbraio 2020 16:43

Sei mesi di lavori per procedere alla sostituzione di circa 3 chilometri di condotta idrica e degli allacci di circa 150 utenze. Il progetto di sostituzione della rete idrica vetusta e/o in cattivo stato del Comune di Vallelunga (ID 36) , che prevede un investimento di circa 548mila euro - è stato già approvato e si trova adesso in attesa di essere trasmesso al Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Sicilia per il relativo finanziamento.Con questo intervento Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, punta a potenziare il sistema di approvvigionamento e di distribuzione idrica in un’area nella quale la rete attualmente in esercizio, realizzata negli anni ’70, appare inadeguata a soddisfare le attuali esigenze dell’utenza. Tale condotta, oggi oltre a presentarsi ammalorata in diversi punti, evidenzia anche delle “strozzature” - createsi nel tempo - che rallentano il flusso e la normale portata dell’acqua con ricadute negative sulla stessa distribuzione all’utenza finale.

Il progetto, che rientra nella programmazione pluriennale del Gestore, prevede - tra altro - la realizzazione di una nuova condotta di avvicinamento che collegherà direttamente il serbatoio “nuovo” o “Giglio” (con una capacità d’invaso di 6mila metri cubi circa) alla rete di distribuzione cittadina. Ciò consentirà di bypassare il serbatoio “vecchio” che ha una capacità di invaso di circa 600 metri cubi. A fine lavori verrà utilizzato esclusivamente il nuovo serbatoio anche se il collegamento esistente tra i due serbatoi, così come lo stesso serbatoio “vecchio”, non sarà definitivamente dismesso. Ciò consentirà, all’occorrenza, di essere nuovamente attivato e utilizzato in caso di particolari esigenze.



Sei mesi di lavori per procedere alla sostituzione di circa 3 chilometri di condotta idrica e degli allacci di circa 150 utenze. Il progetto di sostituzione della rete idrica vetusta e/o in cattivo stato del Comune di Vallelunga (ID 36) , che prevede un investimento di circa 548mila euro - è stato già approvato e si trova adesso in attesa di essere trasmesso al Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Sicilia per il relativo finanziamento.Con questo intervento Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, punta a potenziare il sistema di approvvigionamento e di distribuzione idrica in un’area nella quale la rete attualmente in esercizio, realizzata negli anni ’70, appare inadeguata a soddisfare le attuali esigenze dell’utenza. Tale condotta, oggi oltre a presentarsi ammalorata in diversi punti, evidenzia anche delle “strozzature” - createsi nel tempo - che rallentano il flusso e la normale portata dell’acqua con ricadute negative sulla stessa distribuzione all’utenza finale.

Il progetto, che rientra nella programmazione pluriennale del Gestore, prevede - tra altro - la realizzazione di una nuova condotta di avvicinamento che collegherà direttamente il serbatoio “nuovo” o “Giglio” (con una capacità d’invaso di 6mila metri cubi circa) alla rete di distribuzione cittadina. Ciò consentirà di bypassare il serbatoio “vecchio” che ha una capacità di invaso di circa 600 metri cubi. A fine lavori verrà utilizzato esclusivamente il nuovo serbatoio anche se il collegamento esistente tra i due serbatoi, così come lo stesso serbatoio “vecchio”, non sarà definitivamente dismesso. Ciò consentirà, all’occorrenza, di essere nuovamente attivato e utilizzato in caso di particolari esigenze.



News Successiva Vallelunga, sostituzione della rete idrica vetusta: convocata la conferenza dei servizi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare