Anziano vaga in stato confusionale sulla strada tra San Cataldo e Marianopoli: a soccorrerlo un ispettore della polizia penitenziaria

Si tratta di un signore di 91 anni affidato poi ai familiari che sono stati rintracciati dai carabinieri

Rita Cinardi

11 Settembre 2020 11:10

Esce da casa e vaga in stato confusionale, ma per fortuna, ha incrociato sul suo cammino un ispettore della polizia penitenziaria che non ha esitato a prestargli soccorso. E' accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18 sulla sp42 che collega San Cataldo a Marianopoli, all'altezza del Km 2. Un ispettore della polizia penitenziaria della Casa Circondariale di San Cataldo, libero dal servizio, S.M. le sue iniziali, ha notato una persona anziana camminare lungo la provinciale in stato confusionale. A quel punto lo ha avvicinato prestandogli soccorso e affidandolo successivamente, con l'ausilio di una pattuglia dei carabinieri, ai propri familiari. Si tratta di un signore di 91 anni residente a San Cataldo.

